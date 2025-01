San Marino. Il Presepe Vivente di Montegiardino ritorna con un assoluto successo di pubblico

Alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, del Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi e del Vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi, si è tenuta nel pomeriggio di ieri la seconda rappresentazione del Presepe Vivente di Montegiardino 2024/2025.

Se la giornata di Santo Stefano aveva fatto segnare un’altissima affluenza la rappresentazione dell’Epifania ha richiamato un numero ancor maggiore di pubblico per un totale di oltre 2000 ingressi.

Il “Gruppo Presepe Vivente” coordinato da Italo Righi, con la collaborazione della Giunta di Castello di Montegiardino e del Capitano Giacomo Rinaldi ha messo in scena il Presepe Vivente a distanza di quattro anni dall’ultima edizione riattivando una manifestazione particolarmente suggestiva che la Segreteria di Stato per il Turismo ha voluto inserire fra i progetti legati al Turismo della Spiritualità.

Oltre 70 figuranti hanno dato vita a più di 20 “quadri” in un Centro Storico, quello di Montegiardino, che per la sua conformazione si rivela particolarmente adatto ad ospitare una simile manifestazione. Dopo la presentazione del progetto del Presepe Vivente di Montegiardino a Papa Francesco dello scorso dicembre l’organizzazione è al lavoro per dare seguito all’iniziativa.

Un sentito e doveroso ringraziamento va alle aziende che hanno sostenuto il progetto.

San Marino, 7 gennaio 2025, 1724 dFR