San Marino. Il Presidente del Comites Alessandro Amadei alla presentazione del libro di Enso Beqari

Nei giorni scorsi il Presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei, ha partecipato alla presentazione del libro di Enso Beqari dal titolo “Le due particelle”, presso lo Spazio Carlo Biagioli di Domagnano.

Ad introdurre Beqari la giornalista e scrittrice Anna Chiara Macina, la quale attraverso un’analisi dettagliata del percorso di vita dell’autore, nato in Albania all’indomani della caduta del regime comunista ed emigrato in Italia, ha fatto ben comprendere al pubblico presente quanto sia tortuosa la strada per arrivare ad un cambiamento. Cambiare città, nazione, lavoro, e relazioni può ad ogni modo significare evolversi interiormente, accogliendo nuove sfide e modificando profondamente le proprie abitudini e la propria routine. I fotogrammi della suggestiva storia raccontata nel libro passano attraverso gli occhi di due persone diverse, ovvero un ragazzo e un adulto: il ragazzo timido e sensibile, nato in una società, come quella albanese, dove la vita è fatta di sacrifici, privazioni e rinunce, e dove egli si sente soffocato, trovando poco spazio in famiglia e tra i coetanei a scuola, dove subisce episodi di bullismo, mentre l’adulto arrivato in Italia con tante aspettative e tanti sogni da realizzare, riesce a sviluppare la sua creatività ed esprimere la sua abilità ed i suoi talenti.

Il Presidente Amadei si è complimentato con l’autore per la profondità e per l’intensità del suo racconto, da cui si comprende facilmente come siano stretti i legami tra l’Albania e l’Italia, due Nazioni, tra le quali intercorrono relazioni diplomatiche da più di un secolo e tra le quali vi sono radici culturali comuni. In Albania vivono 20.000 immigrati italiani e l’Italia supporta l’Albania nel suo processo di integrazione europea, essendo uno dei suoi principali partner.

