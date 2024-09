San Marino. Il PSD apre la stagione congressuale, appuntamento il 26 e 27 ottobre al Teatro Titano

Il Partito dei Socialisti e Democratici (PSD) si prepara a dare il via alla stagione dei Congressi, con l’evento previsto per il 26 e 27 ottobre al Teatro Titano. L’occasione sarà fondamentale per delineare il futuro del partito, incentrato sulla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.

Luca Lazzari, presidente del PSD, ha ribadito che l’approccio del partito nei confronti dell’Accordo UE non è ideologico, ma di apertura, considerandolo una “chiave di volta” per il futuro del Paese. Il Segretario Gerardo Giovagnoli ha sottolineato come questo accordo influenzerà numerosi aspetti, tra cui economia, lavoro, e libertà personale, affermando l’importanza di preservare i pilastri che hanno sostenuto la Repubblica negli ultimi decenni: welfare, occupazione e solidarietà interna.

Nel contesto congressuale, Silvia Cecchetti ha evidenziato come il risultato elettorale recente abbia premiato il coraggio del PSD nel puntare al rinnovamento e al rilancio del partito. Giovagnoli ha inoltre sollecitato uno sforzo di aggregazione tra le forze di sinistra, con l’obiettivo di creare un’alleanza forte con Libera, principale partito della sinistra sammarinese.