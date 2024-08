San Marino. Il PSD si prepara a rifondare il movimento giovanile: si chiamerà G.PSD! L’appuntamento è per il 2 settembre

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD) annuncia un evento che si terrà lunedì 2 settembre presso la propria sede in via Plicaria 12. L’incontro sarà interamente dedicato alla rifondazione del movimento giovanile del partito, noto come G.PSD.

La rifondazione del G.PSD segna un momento importante per il partito, che punta a rinnovare e rinvigorire l’impegno politico delle nuove generazioni. Durante l’evento, saranno presentati i nuovi obiettivi e le iniziative del movimento giovanile, con l’intento di coinvolgere sempre più giovani nella vita politica e sociale della Repubblica di San Marino.

Il programma prevede una lectio magistralis del professor Verter Casali, che offrirà spunti di riflessione sui temi attuali e sul futuro del Paese. A seguire, un dibattito aperto permetterà di discutere le sfide che attendono il G.PSD e le nuove prospettive per i giovani sammarinesi.

Il PSD invita tutti i giovani interessati a partecipare, sottolineando l’importanza di questo evento per il rilancio delle attività giovanili all’interno del partito.