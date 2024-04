San Marino. IL PUNTO POLITICO … di Marco Severini (aggiornamento 29.04.2024)

A partire da oggi, il nostro PUNTO POLITICO si arricchisce di una nuova sezione: oltre al mio resoconto quotidiano personale dell’attività politica sammarinese, incentrato esclusivamente sull’informazione politica priva di commenti personali, includerà un aggiornamento su tutto ciò che è stato pubblicato in ambito politico nella giornata precedente su GiornaleSM.

Ieri è stata una giornata di presentazioni per alcune liste politiche, alcune dell’opposizione ovvero Rete, Domani Motus-Liberi e Repubblica Futura. Per tutte le formazioni politiche, è stato l’ultimo giorno per presentare le liste e i candidati. Appena riceveremo o saranno pubblicati i nominativi, li condivideremo volentieri.

Ecco che cosa è successo ieri, buona lettura

/ms