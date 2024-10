San Marino. Il Rallylegend si prende la scena della Scuderia San Marino, Carattoni e Cevenini si giocano la vittoria nel Trial ad Ancona

È tutto pronto per il 22° Rallylegend, uno degli appuntamenti più attesi del panorama automotoristico a livello mondiale. Al via della manifestazione saranno presenti anche numerosi equipaggi della Scuderia San Marino, presente con ben 23 vetture.

Dalla pista al rally, Federico Bagnasco sarà navigato dalla sorella Martina a bordo di una BMW M3 E30 del 1987. Kevin Casadei sarà affianco da Thomas Zanotti, mentre Marco Cavalli farà squadra con la figlia Aurora. Il pilota Nicholas Ciacci sarà navigato da Federico Dalla Vecchia, mentre Mirko Mazzini sarà alle note per Diego Cianfriglia. Fra i piloti storici pronti a dare spettacolo ci saranno Marcello Colombini, insieme a Marco Selva, il mitico Paolo Diana, capace di regalare sempre spettacolo sulle strade di San Marino, con Luca Giannotti, e Stefano Rosati con Corrado Costa. Non mancano gli illustri navigatori: Livio Ceci guiderà Nicolò Fedolfi, Mirco Gabrielli con Filippo Baldinini, mentre Umberto Bollini sarà al fianco di Alessandro Fedolfi e Alessandro Biordi affiancherà Marco Gramezi, Marco Baldazzi sarà invece alle note per Tommaso Memmi. Andrea Machetti salirà sull’Abarth A112 del 1979 insieme a Fabio Agostini; Walter Massa farà squadra con Ilenia Zenegaglia su Subaru Impreza STI. Saranno al via anche Angelo Montanari e Riccardo Biordi; Massimo e Marco Moroni; Michele Pellegrini con Alessandro Casadei; Davide Simoncini insieme a Lorenzo Ercolani; Simone Temeroli e Gianluca Mainardi; Valentina Pasini navigherà Andrea Taneggi; Emanuele Tinazzi sarà affiancato da Emanuele Mischi, mentre Massimo Zanotti farà squadra con Luca Pelliccioni.

Non solo rally perché nel fine settimana Davide Carattoni e Lorenzo Cevenini hanno la possibilità di conquistare il Campionato Italiano Trial 4×4 di categoria Promodified nel 1° Trofeo Club 2 Monti ad Ancona. Riparte anche il Fanatec GT Sprint con Mattia Drudi e Giacomo Altoè impegnati a Barcellona, mentre Luciano e Donovan Privitelio saranno sullo stesso circuito per il quinto round del Lamborghini Super Trofeo Europa.