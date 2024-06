SAN MARINO. Il ringraziamento dell’ISS a Marlù S.p.A. per la donazione in favore di Pediatria e Cardiologia

Sono stati consegnati nei giorni scorsi, all’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, due nuovi e completi kit per l’addestramento alla rianimazione cardiopolmonare da parte della ditta Marlù, nell’ambito del progetto Repubblica Cardioprotetta.

Questa donazione rientra nell’ambito delle iniziative a carattere benefico che l’azienda sammarinese porta avanti da tempo e che negli ultimi anni ha destinato spesso all’Istituto per la Sicurezza Sociale e in particolare alle UOC di Cardiologia e di Pediatria.

Il materiale sarà utilizzato per le lezioni e i corsi rivolti ai volontari, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e agli studenti delle scuole sammarinesi, sulle tecniche di intervento in caso di arresto cardiaco. I due nuovi kit rappresentano una implementazione significativa delle risorse a disposizione della Cardiologia ISS, fondamentali per potenziare le capacità formative dei volontari, offrendo loro l’opportunità di esercitarsi con attrezzature all’avanguardia e di acquisire competenze vitali per la gestione delle emergenze cardiache, sia nell’adulto, sia pediatriche.

“Questa ulteriore donazione da parte della ditta Marlù – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni – dimostra ancora una volta la grande generosità nei confronti dell’Istituto e della nostra Repubblica da parte di una importante azienda sammarinese.

Grazie a queste attrezzature, potremo migliorare ulteriormente la formazione dei nostri giovani e garantire una adeguata formazione per interventi tempestivi ed efficaci in caso di emergenze cardiache. Voglio quindi esprimere il mio ringraziamento per un gesto così importante a favore della nostra cittadinanza”.

“Marlù è da sempre attenta agli argomenti che riguardano la realtà quotidiana della nostra società. – afferma Marta Fabbri (Responsabile Governance Marlù) – Questa donazione ha a cuore un aspetto rilevante per la vita della nostra comunità. Abbiamo messo in campo le nostre forze per sostenere le istituzioni in un’opera di sensibilizzazione rivolta ad un ampio pubblico su un aspetto tra i più sensibili della vita odierna. Continueremo a occuparci di molte tematiche, tutte trattate con uno scopo comune: quello di prepararsi nel presente per contribuire a salvaguardare, di concerto con le istituzioni sammarinesi, il futuro della nostra comunità”.

“Il contributo di Marlù SpA al nostro Ente, conferma l’attenzione costante di questa prestigiosa Azienda nel contribuire concretamente all’innovazione tecnologica, finalizzata anche alla crescita e all’addestramento professionale – afferma Il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino Francesco Bevere – con il risultato di favorire lo svolgimento del progetto Repubblica Cardioprotetta, gestito armonicamente al programma Cardio 50, attualmente in corso presso l’ISS. Desidero quindi rappresentare all’azienda i sentimenti di gratitudine per questa donazione a nome di tutto l’Istituto”.

A esprimere il ringraziamento alla ditta Marlù anche i Direttori delle UOC di Pediatria e Cardiologia per l’importante sostegno e collaborazione ricevuti.

Ufficio Stampa, 28 giugno 2024