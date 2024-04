San Marino. Il San Giovanni va a caccia della storia nel quarto di finale di ritorno contro la Cosmos e il presidente Massimiliano Venturi non pone limiti

Dopo il 2-1 di sabato scorso, il San Giovanni va a caccia della storia nel quarto di finale di ritorno contro la Cosmos e il presidente Massimiliano Venturi non pone limiti: “All’andata i ragazzi ci hanno riempito d’orgoglio ma era solo il primo tempo e domani sarà ancora più dura contro una vera corazzata.

Il gruppo è sano, i ragazzi hanno personalità e giocheranno una vera finale con la testa giusta. Poi noi faremo la nostra parte per consolidarci sempre più»

Il San Giovanni non vuole fermarsi più in questo 2024 da sogno. Acciuffati i quarti playoff in piena zona Cesarini nello scontro diretto dell’ultimo turno di stagione regolare contro la Juvenes/Dogana, sabato scorso i ragazzi di mister Marco Tognacci hanno sconfitto la favorita Cosmos sempre nel finale e si sono guadagnati la possibilità di giocarsi le semifinali scudetto con due risultati a disposizione nella sfida di domani martedì 30 aprile alle 20.45. Un traguardo storico per un gruppo cresciuto vertiginosamente con il passare delle giornate e il presidente Massimiliano Venturi suona ancora una volta la carica non ponendo limiti alla strepitosa annata.

Presidente, dopo la vittoria con la Juvenes Dogana e il settimo posto finale aveva chiesto ai ragazzi di non perdere la fame e sabato l’hanno accontentata in pieno

“Per la nostra crescita queste partite sono importantissime, i ragazzi hanno dimostrato di essere credibili, di sapersela giocare con tutti e ci hanno regalato una giornata bellissima sotto tutti i profili che mi ha riempito d’orgoglio. Ma non ci accontentiamo, l’importante è avere sempre nuovi obiettivi e affrontarli al meglio”.

I 90 minuti di domani potrebbero spalancare addirittura l’ingresso nelle magnifiche quattro del campionato: che gara si aspetta?

“Sabato abbiamo fatto un’impresa contro una corazzata, domani sarà ancora più difficile. Sarà una battaglia che dovremo affrontare sempre con la testa giusta in ogni minuto, senza pensare al doppio risultato a favore: è una finale, un premio per il lavoro fatto in questi mesi. Per fare passi avanti bisogna giocarsela con le big come sabato, quando abbiamo disputato però solo il primo tempo. Ora sotto con la ripresa”.

Come ha visto i ragazzi in questi giorni e cosa chiede alla squadra?

“C’è carica, entusiasmo e voglia di fare bene. Dopo la sconfitta con il Faetano ci siamo compattati e ogni partita abbiamo dato tutto con molta personalità nonostante la giovane età. Mi chiedono se sono in tensione: no, sono sereno e carico, convinto che il gruppo è sano e saprà fare la sua parte. Poi se gli altri saranno più bravi faremo loro i complimenti”.

L’obiettivo dichiarato è consolidarsi e crescere anno dopo anno: state già pensando alla prossima stagione?

“Il campionato oramai è spaccato in due, con cinque squadre che nelle 30 partite fanno uno sport a parte. Noi dovremo stare sempre lì in zona playoff, essere bravi a infilarci negli scontri diretti dove può succedere tutto. Le idee per migliorare la squadra e la società le ho molto chiare e faremo il massimo per quanto ci riguarda”.