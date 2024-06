San Marino. Il San Marino Calcio annuncia il nuovo partner tecnico 

Continua a ritmo serrato il lavoro del presidente Montanari e del suo staff per dare forma al nuovo San Marino Calcio. Nella giornata di ieri 6 giugno, negli uffici della società sammarinese, si è svolto l’incontro definitivo per chiudere l’accordo con il nuovo partner tecnico per la prossima stagione 2024/25.

L’azienda scelta è la Joma. Joma, noto brand spagnolo nel settore dell’abbigliamento sportivo, è fornitore di importanti e prestigiosi team come Atalanta, Torino, Verona in serie A ma anche Anderlecht, Getafe, Hoffenheim, Villareal solo per citarne alcune nel resto d’Europa.

A breve verrà dunque reso noto anche il lay out della nuova divisa con la quale il San Marino Calcio affronterà la nuova stagione di serie D ed il campionato nazionale Juniores.