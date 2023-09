San Marino. Il Segretario di Stato Belluzzi in Visita Ufficiale ad Andorra

In programma due incontri bilaterali con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell’Educazione e una serie di appuntamenti legati al mondo dell’arte e della cultura

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi è in visita ufficiale ad Andorra accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino ad Andorra Luca Brandi e da Francesco Morganti funzionario della Segreteria di Stato per la Cultura.

Il Segretario di Stato ha raggiunto oggi Andorra accolto da Carles Álvarez Marfany, Ambasciatore di Andorra a San Marino. of Andorra to San Marino.

Domani il Segretario di Stato Andrea Belluzzi che sarà ricevuto da Joan-Marc Joval, Capo dell’Azione Cultura del Ministero della Cultura, dei Giovani e dello Sport per una visita alla “Sala d’Exposicions of the Government of Andorra” e l’attuale esibizione “’Notes sobre l’Antropocè” terrà un doppio incontro bilaterale con Mònica Bonell, Ministro della Cultura, dei Giovani e dello Sport e, a seguire, con Ladislau Baro, Ministro dell’Educazione.

Il viaggio prevede anche la visita a “Espai Columba” e la partecipazione all’inaugurazione di “L’And Art 2023”, Biennale internazionale d’Arte di Andorra integrata da una collaborazione istituzionale internazionale con lavori sviluppati da artisti sammarinesi, Paese invitato in questa quinta edizione.

San Marino, 13 settembre 2023/1723 d.f.R.