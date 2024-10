San Marino. Il Segretario di Stato Pedini Amati incontra il COMITES

Al centro dell’incontro il tema della rinuncia alla cittadinanza di origine per chi chiede la naturalizzazione sammarinese

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ricevuto questa mattina il Presidente del COMITES San Marini Alessandro Amadei e il consigliere Stefano Gatta. Sul tavolo le numerose problematiche che da tempo il COMITES evidenzia e coinvolgono i cittadini italiani residenti nella Repubblica di San Marino.

Tema cardine l’eliminazione dell’obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine quale condizione per essere naturalizzati sammarinesi.

Si è discusso inoltre di elettorato passivo in occasione delle elezioni amministrative. Da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati è stato ribadito l’impegno a portare in Consiglio Grande e Generale il tema della cittadinanza per avviare in tempi celeri l’iter di riforma.

San Marino, 22 ottobre 2024/1724 d.F.R.