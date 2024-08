SAN MARINO. IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI ESPRIME SODDISFAZIONE CIRCA LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI STATI UNITI, EGITTO E QUATAR

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, saluta con particolare soddisfazione la dichiarazione congiunta dei Capi di Stato di Stati Uniti, Egitto e Qatar, Paesi mediatori nel conflitto israelo-palestinese, che hanno annunciato che un accordo quadro per il cessate il fuoco e per la liberazione di ostaggi e detenuti appare ora prossimo.

Beccari reitera la posizione sammarinese, emersa anche durante l’ultima seduta del Consiglio Grande e Generale e più volte manifestata in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite, di raggiungimento del cessate il fuoco e dell’immediato rilascio degli ostaggi detenuti.

A nome del Governo, ringrazia i negoziatori dei tre Paesi e auspica l’effettiva conclusione dell’accordo, garantendo che la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Diplomazia sammarinese continueranno a fare tutto quanto in loro potere affinché ciò accada.

San Marino, 10 agosto 2024/1723 d.f.R.