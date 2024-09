San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri incontra gli Ambasciatori dell’Unione Europea accreditati a San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato questo pomeriggio, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di San Marino, i Rappresentanti diplomatici dei Paesi Membri dell’Unione europea e Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) o loro delegati accreditati presso la Repubblica, per rappresentare la posizione di San Marino riguardo al perfezionamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea.

L’incontro è stata l’occasione per rappresentare le recenti evoluzioni del rapporto bilaterale con tra San Marino e l’Unione europea, che ha visto un progressivo ampliamento delle sfere di collaborazione non solo in merito all’Accordo di Associazione ma anche relativamente a ulteriori livelli di cooperazione.

Da parte del Segretario di Stato Beccari è stato rimarcato il significato del confronto odierno, a conferma delle ottime relazioni diplomatiche che la Repubblica intrattiene con i Paesi membri; San Marino partecipa attivamente alle Sessioni della Comunità Politica Europea (CPE) e ai principali appuntamenti internazionali circa i temi legati all’attualità.

Il Segretario di Stato ha ripercorso le principali tappe e gli obiettivi raggiunti dal 2015 ad oggi, richiamando le più recenti fasi negoziali che hanno condotto alla definizione di un testo concordato. Riprendendo le parole del Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šef?ovi?, il Segretario di Stato Beccari ha ribadito che “l’Accordo di Associazione che la Repubblica di San Marino ha negoziato è forse uno dei più omnicomprensivi dal punto di vista dell’ampiezza del contenuto che l’Unione europea abbia in essere con Paesi terzi”.

Il Segretario di Stato Beccari ha concluso anticipando la volontà di riporre situazioni di confronto diplomatico come quella odierna con gli Ambasciatori dei Paesi dell’Unione europea accreditati a San Marino, al fine di condividere puntualmente i prossimi appuntamenti e impegni circa le future collaborazioni con l’Unione europea.

San Marino, 30 settembre 2024/1724 d.f.R.