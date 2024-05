San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa alla 133^ Sessione Ministeriale del Consiglio d’Europa

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha preso parte oggi a Strasburgo alla 133^ sessione plenaria del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Oltre a siglare il passaggio di Presidenza tra il Principato del Liechtenstein e la Repubblica di Lituania, l’incontro di alto livello ha visto una numerosa partecipazione di Ministri degli Affari Esteri dei Paesi membri, che si sono confrontati sui temi cardine dell’Organizzazione di Strasburgo, a 75 anni dalla sua istituzione.

Al centro dell’assise ministeriale, la risposta del Consiglio d’Europa all’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina e l’implementazione della Dichiarazione di Reykjavík, destinata a istituire un Registro dei danni causati dall’aggressione da parte della Federazione Russa, quale primo passo verso un meccanismo di risarcimento internazionale; tale Dichiarazione è stata firmata anche dalla Repubblica di San Marino in occasione del 4° Vertice dei Capi di Stato del Consiglio d’Europa tenutosi lo scorso maggio 2023. Ampiamente dibattuto anche il tema della cooperazione tra Consiglio d’Europa e Unione europea, alla luce dell’attuale mutato quadro internazionale e delle sfide che richiedono l’adozione di una posizione comune e condivisa.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, intervenendo in plenaria, ha sottolineato l’orgoglio per essere, San Marino, annoverato tra i Paesi fondatori del Registro dei Danni per l’Ucraina e riconfermato il pieno e convinto sostegno al contenuto della Dichiarazione di Reykjavík.

“San Marino resta convinto che la via del dialogo possa sempre essere ripresa, anche se appare estremamente difficile percorrerla – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari –. Ricordando e ribadendo i principi e i valori dei Padri fondatori della nostra Organizzazione, rimaniamo strenuamente ancorati alla speranza e all’idea che una pace giusta e duratura sia possibile e che il nostro operato di Stati, debba sempre tener conto di un simile obiettivo finale, pena l’inevitabile compromissione dei suddetti valori e principi.”

A ricordo dell’importante sessione odierna, i Ministri degli Affari Esteri presenti hanno adottato la Dichiarazione della Presidenza del Comitato dei Ministri in occasione del 75^ anniversario del Consiglio d’Europa, con la quale vengono riaffermate la dedizione nel perseguimento della pace, nella promozione dei principi del multilateralismo e nel rafforzamento della cooperazione a livello europeo e globale.

A margine della Ministeriale, Beccari ha avuto l’occasione di intrattenersi brevemente con diversi Ministri degli Affari Esteri presenti; con il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria, S.E. Péter Szijjàartò, ha richiamato gli sviluppi dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, anche in vista dell’imminente avvio di Presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea.

Successivamente, il Segretario di Stato e la Prima Ministra lituana, S.E. Ingrida Šimonyt?, hanno firmato l’Accordo per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Lituania, a testimoniare la vivace e proficua collaborazione vigente tra i due Stati.

Al termine della giornata, Beccari ha svolto un incontro bilaterale con il Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, S.E. Jan Marian, durante il quale sono stati approfonditi i temi propri del rapporto bilaterale, condividendo anche con il Vice Ministro ceco il futuro percorso di San Marino, segnato dalla maggiore integrazione europea.

San Marino, 17 maggio 2024/1723 d.f.R.