San Marino. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri partecipa alla Comunità Politica Europea

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha preso parte oggi al Blenheim Palace, nell’Oxfordshire, al quarto Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), alla quale hanno partecipato circa 50 Capi di Stato e di Governo della Regione Europa.

Il Summit, aperto ufficialmente dal neo Primo Ministro britannico, Sir Keir Starmer, ha sviluppato in modo particolare temi quali: la democrazia, il conflitto russo-ucraino, questioni afferenti alla sicurezza energetica e al contrasto della criminalità legata all’immigrazione.

Il Segretario di Stato Beccari, durante la Tavola Rotonda su “Energia e Connettività”, co-presieduta da Alti Rappresentanti di Slovenia e Norvegia, durante la quale ha ribadito l’importanza di creare un network di collaborazioni tra Stati su energia, affinché anche i piccoli Stati possano esseri messi nella condizione di investire in progetti dedicati alla produzione di energia rinnovabili. Fronteggiare l’emergenza energetica non deve far sì che la comunità internazionale dimentichi i propri impegni in tema di energie rinnovabili che la stessa ha abbracciato da tempo.

Il Vertice internazionale ha favorito l’opportunità di incontri bilaterali altamente significativi per i prossimi impegni multilaterali, rappresentati in primis dalla prossima firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea. Il Segretario di Stato ha avuto occasione di parlare con diversi Primi Ministri, fra cui quelli dei Principati di Monaco e Andorra, il Cancelliere federale di Germania, Olaf Scholz, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza, José Borrell, e la Segreteria Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pej?inovi? Buri?.

È stata dunque l’occasione per avanzare proposte di rafforzamento delle relazioni bilaterali con Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

In conclusione del Vertice, il Segretario di Stato Beccari ha partecipato al ricevimento reale, alla presenza di Sua Altezza Reale, Re Carlo III.

San Marino, 18 luglio 2024/1723 d.f.R.