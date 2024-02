San Marino. Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti partecipa a Tirana alla sesta edizione del Constituency Meeting di IMF e World Bank

Tirana, 16 febbraio 2024 – Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti si trova a Tirana in Albania per prendere parte al 6° Constituency Meeting, la riunione dei Paesi membri delle Constituencies a guida italiana al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale.

All’appuntamento, che lo scorso anno è stato ospitato per la prima volta proprio da San Marino, sono arrivate le delegazioni dei sei paesi – Albania, Grecia, Italia, Malta, Portogallo oltre a quella sammarinese – Federico Giammusso, Executive Director al Fondo Monetario Internazionale e Matteo Bugamelli Executive Director al World Bank Group.

Le politiche economiche e finanziarie del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, la riorganizzazione per facilitare e migliorare le procedure di rilascio dei finanziamenti, oltre alla presentazione dei recenti sviluppi presso il Fondo e la Banca; l’intelligenza artificiale e i suoi effetti sull’economia; lo sfruttamento della ricchezza energetica e mineraria dell’Africa per lo sviluppo, alcuni dei temi al centro del meeting.

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio