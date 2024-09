San Marino. Il Segretario Stefano Canti alla conferenza Ministri della Giustizia Coe “Towards Accountability for International Crimes committed in Ukraine”

Il Segretario di Stato per la Giustizia , Stefano Canti, ha preso parte

nella giornata odierna alla Conferenza Informale dei Ministri della

Giustizia dei Paesi del Consiglio d’Europa “Towards Accountability for

International Crimes committed in Ukraine” a Vilnius, in Lituania, alla

quale hanno preso parte circa 50 Paesi.

La giornata di lavoro si è aperta con la firma della Convenzione Quadro

del Consiglio d’Europa in materia di Intelligenza Artificiale, Diritti

Umani, Democrazia e Stato di Diritto.

San Marino è tra i primi 10 firmatari della Convezione insieme ad

Andorra, Georgia, Islanda, Israele Moldova, Norvegia, Regno Unito e

Stati Uniti e Unione europea.

Come ha ricordato il Segretario di Stato Stefano Canti nel suo

intervento, la Repubblica prosegue nel suo impegno di sostegno dei

principi fondanti del Consiglio d’Europa, ritenendo questa Convenzione

cruciale per garantire che questi valori siano preservati di fronte al

rapido progresso tecnologico che coinvolge ogni ambito della società.

La conferenza, aperta ufficialmente dal Ministro per la Giustizia della

Repubblica di Lituania, Ewelina Dobrowolska, e dalla Segreteria Generale

del Consiglio d’Europa, Marija Pej?inovi? Buri?, ha permesso uno scambio

di vedute sul tema della democrazia, sul conflitto russo-ucraino, e

sugli strumenti di diritto internazionale per contrastare i crimini

internazionali commessi in Ucraina.

La delegazione sammarinese, composta per l’occasione, dal Segretario di

Stato per la Giustizia Stefano Canti, dal Rappresentante Permanente

Aggiunto presso il Consiglio d’Europa, Elisabetta Bucci e dal Segretario

Particolare, Valentina Gatti, ha partecipato alle varie sessioni della

conferenza, potendo cogliere l’occasione per confrontarsi con Ministri e

Alti Rappresentanti e porgere un breve saluto alla Segretaria Generale

del Consiglio d’Europa, che ha speso parole di stima per la

collaborazione costruita negli anni con la Repubblica.

Il Segretario di Stato Stefano Canti si è infine trattenuto a colloquio

con il vice ministro della Giustizia italiano Francesco Paolo Sisto su

temi di comune interesse, ricordando i numerosi passi avanti effettuati

nella scorsa legislatura tra i Ministeri con delega alla giustizia e

ribadendo la volontà di continuare il fruttuoso percorso di

collaborazione avviato.



Segreteria di Stato per la Giustizia