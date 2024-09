San Marino. Il trader sammarinese Joseph Gasperoni a Wall Street.

Joseph Gasperoni, noto come JTrader, è un trader originario di San Marino, con una vasta esperienza nei mercati azionari globali, in particolare negli small caps. Di recente, ha raccontato la sua esperienza durante la cerimonia della campana di chiusura di Wall Street, un simbolo iconico del mercato azionario.

Per Gasperoni, partecipare a eventi come questi non è solo un onore, ma anche una parte fondamentale del processo di apprendimento e crescita che la sua Accademia di Trading offre.

La sua accademia si concentra sull’insegnare ai nuovi trader come interagire con i “market maker”, quelli che determinano la direzione dei mercati, offrendo loro l’opportunità di imparare direttamente dalle operazioni di trading giornaliere. Per Gasperoni, è affascinante vedere come i market maker reagiscono quando comprendono di avere davanti trader ben preparati, come quelli formati nella sua accademia.

Con alle spalle anni di esperienza, Gasperoni si distingue non solo per la sua capacità di navigare nei mercati, ma anche per la sua dedizione nell’insegnare agli altri, con un focus particolare sulle strategie per i titoli a bassa capitalizzazione. Attraverso il suo programma di mentoring e la sua sala trading online, i partecipanti possono acquisire competenze di trading pratiche e specifiche, fondamentali per ottenere risultati sostenibili.

L’Accademia di Trading di Gasperoni rappresenta quindi un’opportunità unica per aspiranti trader, che possono scegliere tra l’apprendimento online o l’esperienza diretta nelle sedi italiane. Chi desidera iscriversi o ottenere ulteriori informazioni può visitare il sito dedicato a questo progetto formativo.

Per ulteriori dettagli puoi visitare il sito ufficiale della sua accademia: jtrader.co.