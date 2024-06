San Marino. Il Tre Fiori affida la guida tecnica a Danilo Girolomoni. In società Stefania Martinini come Club Manager

Si aggiungono altri tasselli importanti per il Tre Fiori, che si proietta verso la nuova stagione affidando la guida tecnica a Danilo Girolomoni, allenatore che torna a San Marino dopo le positive esperienze passate alla guida del Faetano. Inoltre, dopo l’arrivo del ds Francesco Lorusso, la società gialloblù rinforza ulteriormente la struttura con Stefania Martinini, che nel ruolo di Club Manager si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi.

“Per me è un gradito ritorno a San Marino – si presenta il tecnico Danilo Girolomoni – e farlo con una delle società più blasonate del torneo, che ha grandi ambizioni, è un orgoglio e forse anche un premio per quello che sono riuscito a fare nella mia precedente esperienza. Speravo di tornare ad allenare a San Marino e con il Tre Fiori è stato facile trovare velocemente l’accordo. Quello sammarinese è un campionato che mi piace, sia per la qualità dei giocatori, sia perché dà la possibilità alle squadre di giocarsi un posto nelle qualificazioni europee.

Con questa società, con questi colori, l’obiettivo principe è sempre competere per il titolo, non può essere altrimenti. Ci aspetta una stagione molto importante per costruire il rilancio. Daremo il massimo, ma sappiamo che non sarà facile, perché cambiando tanto ci vorrà un po’ più di tempo e perché siamo consci delle potenzialità degli avversari. Ma io sono fiducioso su quello che di buono potremo far vedere in campo, con una squadra capace di comandare il gioco, essere aggressiva a tutto campo e pericolosa attraverso il palleggio. Intanto, sono molto contento della collaborazione avviata con la società e con il direttore sportivo Lorusso per gettare le basi della nuova stagione, con entusiasmo e competenze”.