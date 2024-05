San Marino. Il Tre Fiori inizia a costruire il futuro. Francesco Lorusso sarà il nuovo direttore sportivo gialloblù

Arriva subito una grande novità in casa Tre Fiori. La società del presidente Marino Casali si è già messa in moto per preparare il futuro, a cominciare dalla scelta di una figura fondamentale come quella del direttore sportivo. Una scelta forte della società, che si inserisce all’interno di una struttura organizzativa già composta da Giorgio Leoni come direttore tecnico.

A ricoprire questo importante ruolo per i gialloblù di Fiorentino sarà Francesco Lorusso, che nello scorso campionato ha avuto lo stesso incarico al Roncofreddo, in Prima categoria. Fratello di Pasquale, già al Tre Fiori da giocatore, Francesco Lorusso metterà a disposizione della società la sua esperienza e il suo entusiasmo per questa nuova avventura, la prima fuori dai confini italiani.

Attese per la prossima settimana ulteriori novità a livello organizzativo, ma anche tecnico, con l’annuncio del nuovo allenatore che prenderà il posto di Andrea De Falco, al quale la società augura, dopo le intense esperienze vissute insieme da giocatore e poi da allenatore, i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.

Ufficio stampa Tre Fiori FC