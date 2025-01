San Marino. Il Tre Penne apre il girone di ritorno dei gialloblù. Ambrosini: “Dovremo sfruttare le nostre caratteristiche”

Il girone di ritorno de La Fiorita si apre domani pomeriggio a Domagnano, contro il Tre Penne, prima sfida di un intenso periodo che deciderà le sorti del campionato.

I gialloblù hanno chiuso l’andata con la vittoria per 3-0 ai danni del Murata, un successo che ha confermato l’imbattibilità della formazione di Ceci e ha consolidato il secondo posto in classifica.

“Un risultato molto rotondo, che con lascia intendere le difficoltà che, comunque, ci sono state – dice Alex Ambrosini, autore della tripletta che ha firmato la vittoria -. L’abbiamo sbloccata nel primo tempo ma non siamo riusciti a chiuderla se non a venti minuti dalla fine. Loro sono una squadra viva, che ci ha provato fino all’ultimo. Era una partita difficile da preparare ma direi che siamo stati bravi. Abbiamo creato tanto e non abbiamo subito quasi niente. Il risultato credo che sia meritato”.

Per Ambrosini una tripletta che è di buon auspicio per il girone di ritorno.

“È stata importante soprattutto per portare a casa la vittoria – commenta l’attaccante -. Il primo gol è servito a sbloccare il risultato, il secondo a chiudere la partita. Il terzo è arrivato praticamente alla fine. Sono contento anche perché mi è servita a riprendere il filo del discorso. Quelli passati sono stati mesi particolari. Ho iniziato e, poco dopo, sono stato fermo qualche settimana per il mio matrimonio e non è stato semplice riprendere subito il ritmo. Poi ci si è messo un piccolo infortunio che mi ha fatto saltare tre partite prima di Natale. Diciamo che è stato un girone d’andata altalenante a livello di presenze. Aver iniziato il 2025 così è senz’altro di buon auspicio”.

La fine del girone d’andata è tempo di bilanci.

“Io credo che abbiamo fatto molto bene, tenendo in considerazione che la squadra era in gran parte nuova, con un allenatore ed uno staff nuovi – dice Ambrosini -. Una squadra ringiovanita rispetto al passato che presentava tante incognite, ma che ha risposto bene. C’è stata grande disponibilità da parte di tutti. Ci troviamo ad un passo dalla vetta e credo che potremo giocarcela fino alla fine”.

È la sempre sentita sfida con il Tre Penne ad aprire il girone di ritorno dei gialloblù.

“Come dice il mister, le prime dieci partite saranno fondamentali per decretare le squadre che si giocheranno gli obiettivi finali – commenta l’attaccante -. Si apre un ciclo fondamentale per noi, come per tutte le pretendenti alle prime posizioni. Affrontiamo un avversario di tutto rispetto, che si è rinforzato, in una partita che è sempre molto sentita. All’andata finì in pareggio, ma credo che avremmo meritato anche la vittoria. È una sfida tosta, che dovremo affrontare sfruttando quella che è da sempre stata la nostra forza: stare sempre in partita e cercare di sfruttare le nostre caratteristiche. Quindi, massima disponibilità, massimo spirito di sacrificio e riuscire a mettere in campo le nostre qualità”.

Ufficio stampa La Fiorita