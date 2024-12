San Marino. Il Tre Penne chiude il 2024 con una vittoria per 3-2 contro la San Marino Academy

14’ giornata di Campionato Sammarinese 2024/2025

Tre Penne 3-2 San Marino Academy

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Vandi, Barretta, Palazzi, Gaiani; Amati, Righini, Scarponi; Dormi, Moscardi (9’st Cecchetti), Ceccaroli (43’st Magrotti)

A disposizione: Manzaroli, Di Giuli, Lombardi, Giovagnoli, Cardellino

Allenatore: Nicola Berardi

San Marino Academy (4-5-1)

Borasco (1’st Alessandro Casadei); D’Addario (21’st Simone Gasperoni), Simone Riccardi, Mattia Sancisi, Mattia Ciacci, Alberto Riccardi; Nicolò Sancisi, Marco Casadei (14’st Santi), Cervellini (45’st Renzi), Marco Gasperoni (21’st Molinari); Giacopetti

A disposizione: Magnani, Luvisi, Giambalvo, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Zani

Assistenti: Tuttifrutti – Giannotti

4° Ufficiale: Luci

Ammoniti: 21’pt Marco Casadei (SMA), 22’pt Vandi (TP), 26’st Barretta (TP), 26’st Righini (TP), 32’st Dormi (TP), 41’st Mattia Ciacci (SMA), 42’st Ceccaroli

Espulsi: 44’st Mattia Ciacci (SMA) per doppia ammonizione

Marcatori: 5’pt Barretta, 43’pt Alberto Riccardi, 11’st aut. Mattia Sancisi, 20’st Santi, 42’st Ceccaroli

STADIO ‘F.CRESCENTINI’ (Fiorentino) – Tre Penne e San Marino Academy chiudono il 2024 con i botti, tanti colpi di scena e una partita tutta da vivere dall’inizio fino al triplice fischio finale.

Pronti, via e dopo 5’ il Tre Penne è già avanti: corner corto di Righini per Amati, che mette dentro e trova lo stacco aereo di Barretta che colpisce il palo ed entra in rete. La risposta dei giovani sammarinese è repentina ed è affidata al destro di Alberto Riccardi da posizione defilata, Migani manda in angolo con la manona. Poco dopo la San Marino Academy sfrutta il disimpegno di Ceccaroli, Giacopetti s’invola e arriva davanti a Migani con un destro potente che centra in pieno il palo. Ancora i ragazzi di Cecchetti, Cervellini serve Giacopetti, stoppa la sfera ed entra in area, ancora una volta Migani gli dice di no con una parata coi piedi. Al quarto d’ora il Tre Penne prova a riaffacciarsi, punizione veloce di Righini che trova la corrente per Scarponi, il numero 14 mette dentro rasoterra, trovando la spaccata di Vandi che finisce alta sopra la traversa. A pochi minuti dal termine del primo tempo un fallo di Barretta concede una punizione dal limite: battuta fortissima di Alberto Riccardi, che lascia immobile Migani per il pari dell’Academy.

Nella pausa tra primo e secondo tempo l’Academy cambia il portiere Borasco per infortunio, al suo posto entra Alessandro Casadei che viene subito impegnato dopo trenta secondi. Tiro rasoterra di Ceccaroli, respinto e sul quale si alza un campanile che Moscardi non riesce a impattare in rete. All’11’ arriva il gol del 2-1 del Tre Penne ancora con un’azione da corner, in mischia l’ultimo tocco è di Mattia Sancisi che segna nella propria rete. La partita diventa scoppiettante con colpi da una parte e dall’altra: Dormi si coordina con il collo mancino, la sfera termina di poco a lato; dall’altra parte Marco Gasperoni si gira in un fazzoletto e calcia a lato. Al 20’ arriva il gol del pari dell’Academy: buco della difesa del Tre Penne nel quale s’infila il neo entrato Simone Santi che batte Migani sul primo palo. Al 39’ il lancio lungo di Barretta arriva direttamente a Cecchetti, Casadei manca l’intervento e lascia la porta spalancata con l’esterno di Città che manca clamorosamente l’appuntamento con il gol. Il Tre Penne è tenace e cerca il gol-vittoria a tutti i costi, punizione di Luca Righini – all’ultima con la maglia biancazzurra e capitano per l’occasione – che sbatte sulla traversa e la palla arriva a Ceccaroli, che mette la zampata vincente. La San Marino Academy soffre i lanci lunghi degli uomini di Berardi, al 44’ Barretta trova Dormi, che prima di entrare in area viene fermato da Mattia Ciacci, già ammonito, che viene spedito anzitempo sotto la doccia. Il Tre Penne saluta il 2024 con una vittoria importante per il morale e per la classifica.

FOTO ©FSGC