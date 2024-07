San Marino. Il Tre Penne riabbraccia Mirko Palazzi

A una settimana dalla partita di andata contro il Floriana, valevole per il primo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League, il Tre Penne continua a rinforzarsi e a completare la rosa per la prossima stagione.

Torna dopo quattro anni uno dei simboli del Tre Penne e della Nazione sammarinese, il difensore Mirko Palazzi, che vestirà la maglia numero 3 e sarà già a disposizione di mister Berardi per la doppia sfida europea.

Palazzi può vantare già una lunga esperienza con la maglia biancazzurra, fatta di 124 presenze totali e 33 reti, di cui 2 in Europa League con la doppietta realizzata contro lo Zrinjski Mostar nel 2010.

“Sicuramente uno degli aspetti fondamentali per il mio ritorno al Tre Penne è stato il fatto di poter giocare ancora una volta una partita europea – ha detto Palazzi -. Quest’anno ritrovo anche Nicola Berardi come allenatore, con cui ho trascorso le ultime stagioni al Cosmos, e ci siamo trovati molto bene insieme perciò è stato un’ulteriore motivazione per vestire di nuovo questa maglia”.

Palazzi sarà in grado di portare al Tre Penne la sua esperienza in campo internazionale e la sua conoscenza del campionato sammarinese. “Sono un giocatore che è maturato tanto negli anni, sono qui per portare la mia esperienza e aiutare la squadra il più possibile. Sono molto felice di ritrovare vecchi compagni e dirigenti con cui ho un bellissimo rapporto” ha affermato il giocatore biancazzurro.