San Marino. Il Tre Penne rimonta il Murata e vince il derby di Città

13’ giornata Campionato Sammarinese 2024/2025

Murata 2-4 Tre Penne

Murata (4-4-2)

Portella; De Biagi, Petillo, Habermann, Giaretta; Zuber, Del Vecchio, Peters, Braga (10’st Echel); Ricci (38’st Pilegis), Pineschi (41’st Schneider)

A disposizione: Guidi

Allenatore: Sergio Grassi

Tre Penne (4-2-3-1)

Migani; Nigretti, Barretta, Palazzi, Gaiani; Amati (1’st Moscardi), Righini (46’st Magrotti); Dormi (46’st Giovagnoli), Scarponi, Ceccaroli (1’st Cecchetti); Guidi (24’st Vandi)

A disposizione: Manzaroli, Di Giuli, Zafferani

Allenatore: Nicola Berardi

Arbitro: Beltrano

Assistenti: Marco Savorani – Simone Savorani

4° Ufficiale: Albani

Ammoniti: 24’st Nigretti (TP), 36’st Righini (TP)

Espulsi: Zafferani (TP) dalla panchina

Marcatori: 30’pt Pineschi, 16’st Cecchetti, 26’st Giaretta, 30’st Gaiani, 33’st Vandi, 44’st Dormi

MONTECCHIO – La tredicesima giornata di campionato sammarinese mette di fronte Tre Penne e Murata per il derby di Città, con le due squadre in cerca di punti pesanti. Il Tre Penne dopo la vittoria nel ritorno dei quarti di Coppa Titano scende in campo con la voglia di confermare il buon momento di forma, contro un Murata ancora privato di un portiere di ruolo e costretto a giocare in portare con un giocatore di movimento. Sono proprio i ragazzi di Grassi a partire forte, angolo di Ricci per il colpo di testa di Peters, bloccato da Migani. Il Tre Penne si fa vedere al 20’: Scarponi trova il cross basso per Guidi, il 7 gira di destro alto sopra la traversa. Al 28’ lo schema su corner, battuto da Amati, per Guidi non trova gli effetti sperati con la conclusione che finisce fuori dal rettangolo di gioco. Nel momento migliore dei biancazzurri il Murata trova il gol del vantaggio, Pineschi salta due avversari e si accentra lasciando partire una conclusione che s’infila sotto l’incrocio e batte Migani.

Nella ripresa si parte subito forte con il neoentrato Echel che calcia di mancino, Migani costretto a deviare in angolo. I ragazzi di Berardi trovano il pari al 16’, da un calcio d’angolo la palla giunge a Cecchetti che lascia partire un tiro di destro che s’insacca sotto la traversa e supera Portella. La risposta del Murata è immediata: Echel trova Zupel, che va al tiro e centra il palo, la palla gli ritorna e calcia a botta sicura trovando un super balzo felino di Migani che manda in angolo, salvando un gol fatto. Al 26’ su un’uscita sicura di Migani arriva il 2-1 dei bianconeri: rinvio del portiere del Tre Penne che finisce sulla schiena di Giaretta e finisce in rete, per il più rocambolesco dei gol.

La reazione del Tre Penne è repentina perché alla mezzora arriva il 2-2, sfera a Matteo Gaiani che non ci pensa due volte e tenta il tiro d’esterno mancino che batte il portiere avversario, segnando il gol dell’ex. Passano tre minuti e il Tre Penne trova il gol del sorpasso: angolo di Scarponi, Barretta stacca di testa e la difesa avversaria salva sulla linea, dove arriva il tap-in vincente di Paolo Vandi. Al 44’ c’è gioia anche per Lorenzo Dormi, che dalla lunga distanza batte un Portella non impeccabile con un tiro di sinistro che s’insacca nell’angolino basso. Triplice fischio dopo 4’ di recupero per un Tre Penne che trova il terzo successo stagionale e fa suo il derby di Città.

