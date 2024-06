San Marino. Il Tre Penne riparte da Nicola Gai: il capitano firma anche per la prossima stagione

Dopo aver concluso il campionato con la vittoria dei play off e la qualificazione alla prossima UEFA Europa Conference League, sorteggio previsto per il 18 giugno, il Tre Penne è già al lavoro per costruire la squadra da affidare al nuovo allenatore, che verrà ufficializzato, insieme al suo staff, nei prossimi giorni.

Il direttore sportivo Maurizio Di Giuli ha raggiunto l’accordo con il centrocampista e capitano del Tre Penne Nicola Gai anche per la stagione 2024-2025. Gai rappresenta un simbolo per la squadra di Città e questo rinnovo, ancora di più, vuole essere un segnale di fiducia nel giocatore, che sta rientrando da una delicata operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Sono felice di aver trovato l’accordo con la Società, il mio pensiero al momento è quello di recuperare al meglio, mi sto dedicando quotidianamente a riabilitazione e fisioterapia per farmi trovare pronto al rientro – ha commentato Gai -. Purtroppo, in questa seconda parte di stagione ho potuto seguire i miei compagni solamente fuori dal campo e nell’ultimo periodo anche meno, però voglio approfittarne per congratularmi con loro per i risultati ottenuti, specialmente per l’Europa che per noi è un obiettivo importante. Prossimo anno lavoreremo sodo per tornare a sollevare un trofeo, voglio che i miei compagni sappiano che mi sto allenando duramente per tornare in campo”.