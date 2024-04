San Marino. Il Tre Penne si assicura l’andata dei quarti vincendo 3-0 contro la Juvenes/Dogana

Andata quarti di finale play-off Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne 3-0 Juvenes/Dogana

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta, Rosini, Lombardi; Nigretti (30’st Poggi), Scarponi, Lorenzo Gasperoni (17’st Battistini), Righini (38’st Alex Gasperoni), Vandi; Dormi (30’st Cecchetti), Badalassi (17’st Ceccaroli)

A disposizione: Dalla Libera, Magrotti, Giovagnoli, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Juvenes/Dogana (4-5-1)

Gentilini; Traglia (38’st Giacomo Borghini), Manfroni, Valentini, Cevoli (22’st Benedetti); Baldazzi (29’st Cisternino), Lisi (22’st Tumidei), Pasolini, Colonna, Merli; Gianmaria Borghini

A disposizione: Broccoli, Ronci, Meluzzi, Pasquinelli, Stella

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Avoni

Assistenti: Cristiano – Sapigni

4° Ufficiale: Vandi

Ammoniti: 28’st Traglia (JD)

Marcatori: 10’pt Dormi, 14’pt Lorenzo Gasperoni, 36’st Barretta

MONTECCHIO – Il Tre Penne parte con il piede giusto nella post season del Campionato Sammarinese, aggiudicandosi l’andata dei quarti di finale dei play off con un sonoro 3-0 nei confronti della Juvenes/Dogana, un risultato che permetterà ai biancazzurri di arrivare alla gara di mercoledì sera con qualche preoccupazione in meno e due risultati su tre a disposizione. Dopo un quarto d’ora è già 2-0. Il vantaggio arriva al decimo minuto grazie a Lorenzo Dormi: lancio in verticale di Rosini dalla difesa, palla stoppata e difesa da Badalassi che lascia per il 10 biancazzurro che insacca in buca d’angolo sul lato più lontano. Il raddoppio arriva direttamente da corner, pallone telecomandato di Righini per il colpo di testa di Lorenzo Gasperoni che s’insacca sotto la traversa. Tre Penne pericoloso anche al 22’ con un’azione fotocopia a quella dell’1-0, questa volta Gentilini è super e con la mano di richiamo devia sopra la traversa la conclusione di destro di Vandi. Ci prova anche Righini dalla lunga distanza, ma il suo tiro non si abbassa per impensierire la retroguardia avversaria. Il primo timido tentativo della Juvenes arriva solamente al 39’ con il tiro di Colonna, che però finisce a lato.

Nella ripresa inizia meglio al formazione di Amati che al terzo minuti richiede il calcio di rigore, negato da Avoni, per un contatto tra Merli e due difensori del Tre Penne; all’11’ è Colonna che su cross di Merli anticipa tutti e la sua conclusione attraversa tutta l’area di rigore. Alla mezzora ci prova il neo entrato Luca Cecchetti, tiro di sinistro sul primo palo respinto da Gentilini e allontanato dalla difesa biancorossa. Il Tre Penne segna anche il 3-0 ancora con un’azione da calcio d’angolo: pallone in area di Righini, Lombardi tocca con il ginocchio e la sfera giunge a Barretta che con un movimento da attaccante si gira e lascia partire un missile che si infila sotto l’incrocio dei pali. La Juvenes ha due buone occasioni sul finire della gara per segnare il gol del 1-3, la più grossa al 40’ con il disimpegno del Tre Penne che lascia Benedetti libero di colpire di testa ma manca clamorosamente il bersaglio. In pieno recupero Merli prova l’eurogol ma dà solo l’illusione della rete. Appuntamento con il match di ritorno fissato per mercoledì 1 maggio alle ore 20.45 ad Acquaviva.

FOTO ©FSGC