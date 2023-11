San Marino. Il Tre Penne vince l’andata dei quarti di Coppa Titano BKN301 2023-2024

Il Tre Penne vince l’andata dei quarti di Coppa

Andata quarti di finale Coppa Titano BKN301 2023-2024

Libertas 1-3 Tre Penne

Libertas (3-5-2)

Benedettini; Grieco, Guglielmi, Di Meo (1’st Tafa); Greco, Tamagnini (25’st Nicolini), Barone, Sapori, Morelli (33’st Ciccioni); Bara (1’st Zabre), Tornai (1’st Lazzaretti)

A disposizione: Nicolò Battistini, Rosti

Allenatore: Luigi Nicolini

Tre Penne (3-5-2)

Migani; Barretta, Rosini, Poggi; Nigretti (18’st Cecchetti), Righini (1’st Scarponi), Gai, Lorenzo Gasperoni (30’st Alex Gasperoni), Vandi; Dormi, Badalassi (40’st Stellato)

A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Giovagnoli, Zeka, Pieri

Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Luci

Assistenti: Ercolani – Bellavista

4° Ufficiale: Ilie

Ammoniti: 21’pt Morelli (L), 35’pt Vandi (TP), 35’st Grieco (L), 35’st Zabre (L), 45’st Greco (L)

Marcatori: 3’pt Dormi, 15’pt Gai, 34’pt rig. Righini, 14’st Zabre

DOMAGNANO – Il Tre Penne fa suo l’andata dei quarti di finale di Coppa Titano contro la Libertas grazie ai gol arrivati tutti nella prima frazione di gioco. Pronti, partenza ed è subito 1-0: dopo tre minuti Righini verticalizza per Dormi che entra in area e con il destro batte Benedettini sul palo più lontano. Il raddoppio di Città arriva al quarto d’ora: Dormi inventa tra le maglie granata e libera Gai, che salta Benedettini e difensori avversaria e a porta sguarnita deposita in rete. La formazione di Borgo Maggiore reagisce immediatamente: tiro-cross di Tamagnini che giunge a Morelli sul palo più lontano, Migani respinge come può. I ragazzi di Ceci continuano a premere sull’acceleratore, Righini sullo scatto serve Badalassi e Benedettini gli chiude lo specchio della porta parando il suo tiro. Poco dopo la mezzora il Tre Penne trova anche il 3-0. Righini riceve da calcio d’angolo, entra in area e punta Torsani che commette fallo da rigore. Dagli undici metri il numero cinque non sbaglia, mandando palla da una parte e portiere dall’altra. Elia Benedettini è provvidenziale anche al 35’ sul tiro dal limite di Gai, il portiere sammarinese manda in calcio d’angolo.

La ripresa si apre con la Libertas in avanti dopo soli cinquanta secondi, tiro di Morelli che si spegne di poco a lato. Il Tre Penne risponde presente al decimo, azione corale con il cross dalla destra di Nigretti per Vandi che calcia a botta sicura addosso a Benedettini. Nella successiva rimessa laterale Scarponi protegge la sfera in area e fa la sponda per il tiro di punta di Vandi che trova la risposta coi piedi dell’estremo difensore della Libertas. I granata la riaprono al 14’: Morelli serve in area Zabre che deve solo depositare in rete con un tap-in ravvicinato. Il Tre Penne avrebbe tante occasioni per incrementare il vantaggio, ma a più riprese Benedettini evita che il parziale possa aumentare. Città si aggiudica il primo round, le due squadre si giocheranno l’accesso alla semifinale il 6 dicembre.

FOTO ©FSGC