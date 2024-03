San Marino. Il trust protagonista di un incontro tra San Marino e Italia

Venerdì 12 Aprile 2024 alle ore 15.00 si terrà nella Sala Vescovo dell’Hotel Titano, il seminario: LA LEGGE DI SAN MARINO PER I TRUST INTERNI ITALIANI.

All’evento, organizzato dall’Associazione San Marino-Italia con National Legal Team Italy e con la collaborazione dell’Associazione Accademia del Trust di San Marino, parteciperà anche il Segretario di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio Avv. Fabio Righi.

Il trust, uno dei più importanti istituti del sistema giuridico inglese, conosce da diversi anni un crescente successo anche in Italia, dove dal 1992 ha trovato la sua legittimazione giuridica in virtù dell’entrata in vigore della Convenzione de l’Aja. Grazie alla sua versatilità, infatti, tale istituto può essere efficacemente utilizzato per diverse finalità: dalla gestione di patrimoni al passaggio generazionale di beni personali e aziendali, fino ad arrivare alla tutela di soggetti deboli ed alla realizzazione di scopi filantropici.

Il confronto con la legge sul trust della Repubblica di San Marino e le peculiarità di tale istituto offrirà, grazie agli interventi dei relatori, esperti di alto profilo, stimolanti opportunità di approfondimento indirizzate non solo agli operatori del diritto.

Il seminario del 12.04.2024 è stato accreditato da parte dell’Associazione “Accademia del trust” di San Marino ai fini della formazione annuale obbligatoria dei Trustee Professionali di cui al Regolamento 2010/01 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. L’evento si terrà in presenza. Sarà possibile per i Trustee Professionali, iscriversi all’evento entro e non oltre lunedì 08.04.2024 fino ad esaurimento posti, inviando una email al seguente indirizzo: segreteria@accademiadeltrust. sm

Ufficio Stampa Ass.San Marino-Italia