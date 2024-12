San Marino. Il Vescovo di San Marino-Montefeltro Mons. Domenico Beneventi in visita all’Ospedale di Stato 

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Vescovo della diocesi San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi, ha fatto visita questa mattina all’Ospedale di Stato dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, per portare il suo saluto e la sua benedizione ai dipendenti, ai pazienti e ai volontari in servizio.

Il Vescovo è stato accolto dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni e dal Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, ed ha svolto successivamente una breve visita nei reparti di degenza, per portare un sincero augurio di buon natale e conforto alle persone ricoverate e agli operatori.

Nell’incontro con i professionisti, Mons. Beneventi ha voluto ringraziare il personale per il suo lavoro quotidiano, rimarcando l’importanza che le istituzioni sanitarie hanno nel garantire l’universalità delle cure.

San Marino, 19 dicembre 2024 – 1724 d.F.R.