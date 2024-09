San Marino. Il W&D Racing in pista a Monza nella GT4 European Series

San Marino, 18 settembre 2024

Dopo uno stop di oltre un mese, la GT4 European Series powered by RAFA Racing ritorna in pista per affrontare il penultimo appuntamento della stagione, nonché la seconda delle trasferte tricolori del calendario.

A Monza, questo fine settimana (21 e 22 settembre), si dà ufficialmente il via alla volata finale che si concluderà sulla pista di Jeddah, in Arabia Saudita, a novembre inoltrato. E in pista sul circuito brianzolo ci saranno Paolo e Davide Meloni, i quali si alterneranno nuovamente al volante della BMW M4 G82 del W&D Racing Team.

Padre e figlio assieme hanno già conquistato quest’anno un miglior secondo posto della classe Pro-Am in occasione della tappa di Spa dello scorso giugno.

Il fine settimana di Monza inizierà venerdì con le prove libere e le pre-qualifiche. Sabato, a partire dalle 12, sono in programma le qualifiche. La prima delle due gare della durata di un’ora prenderà il via alle 17. Gara 2 scatterà infine domenica alle 12.35.