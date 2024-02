San Marino. Im_prompting di Sara Jane Ghiotti e Laura Rocchegiani presso il Rytmisk Musikkonservatorium di Copenaghen. Giovedì 8 Febbraio 2024

La musicista Sammarinese Sara Jane Ghiotti e la sassofonista e compositrice pesarese Laura Rocchegiani presentano la loro ricerca “Im_prompting” al al VinterJazz, il Festival Jazz della capitale danese.

Im_Prompting

Il processo performativo inizia con la scelta da parte delle musiciste di uno stimolo, una domanda, una richiesta: immagini, prodotti elaborati da IA, testi. Ad esse, reagiscono velocemente e istintivamente raggiungendo dopo ogni performance una consapevolezza maggiore, dirigendosi verso una risposta definitiva in realtà impossibile da fornire.

L’obiettivo è di riappropriarsi della narrazione umana, cercando di sopraffare e sovvertire la componente emotiva ma svuotata del linguaggio del marketing a cui siamo ormai abituati, attraverso un forte intervento umano e analogico, così da intromettersi in quel margine di errore capace di sabotare la mercificazione della narrazione e riportarla alla Realtà dell’animo umano.

Im_prompting è stato eseguito a Pas di Berlino, ad Untergrün di Berlino e ad Officina Amaranta di Fano (Italia).

RMC – Il Conservatorio di Musica Ritmica festeggia a febbraio che l’oscurità dell’inverno stia lentamente svanendo e che presto la primavera busserà alla porta. Pertanto vi invitiamo ad un festival jazz invernale con alcune delle scintillanti stelle del jazz di domani e giovani icone pop nella bellissima sala Akvariet del conservatorio con vista su Erdkehlgraven e le acque scure di Holmen.

Durante RMC Vinterjazz, l’Accademia Reale danese di musica apre le porte agli esperimenti che si svolgono sotto la superficie dell’istituzione educativa in una moltitudine di generi diversi. Non facciamo distinzioni nette tra jazz, pop, improvvisazione sperimentale e noise rock: c’è spazio per tutto. Il pubblico musicale di Copenaghen avrà quindi un’opportunità unica di ascoltare cosa sta succedendo tra i principali strumentisti e compositori del paese.

L’ingresso è gratuito. Le porte aprono mezz’ora prima dell’inizio del primo concerto.

PROGRAMMA

19:00 Aske

19:45 Ræk Indover

20:30 CHILDREN OF FISH

21:15 Im_prompt_ing

22:00 Mig og Harald

https://www.facebook.com/events/907350534239774

Bio Sara Jane Ghiotti

Nel 2022 pubblica come arrangiatrice e solista per AlfaMusic “Non siamo tutti eroi”, un album in cui indaga l’universo poetico di Ciampi.

Per esso, riceve la Targa del Premio Ciampi 2023 (edizione speciale) nel Gennaio 2023.

Sempre per l’etichetta AlfaMusic ha pubblicato a Maggio 2018 “In mancanza d’Aria” e nel 2023 “NoRiPlay – Session 1”, un disco di standard jazz arrangiati per quartetto.

Ha cantato all’interno di importanti Festival e rassegne teatrali, quali: La Scala in Città (Milano, 2022 e 2023), St. Mathews Kirke (Copenaghen, Danimarica 2022), Jazz&Wine Festival di Kakheti (Tsindali, Georgia 2023) Jazz&Image (Roma, 2022), Emilia Romagna festival (Ravenna, 2022), Bansko Jazz Festival (Bulgaria, 2019), Jerash Festival of Cultures and Arts (Giordania, 2016), Expo Dubai 2020 (Emirati Arabi, 2021), Crossroads (2023) Teatro Petrella (FC, 2022), Ferrara Jazz Club (Italia, 2019), Crossroads Festival (2021), Artusi Jazz Festival (Forli, 2016) con la Roost Big Band and Fabrizio Bosso, diretta da Roberto Rossi e nuovamente nel 2021 con Giacomo Rotatori, Cala Gonone Jazz (Nuoro, Sardinia, 2020), Urbino Plays Jazz (2016), Urbino Plays Jazz Around (2019), JazzIt Fest (2018), Donna in Jazz (Lucca, 2022 e 2018) e ancora: Teatro Rossini di Pesaro, Teatro Titano di San Marino, Charity Caffè (Roma), Ballad Cafè (Roma), Alexander Platz (Roma), Gregory’s (Roma), Spirit de Milan (Milano).

E’ laureata con lode in Canto Jazz presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, sotto la guida dei M° G. Gualandi e B. Tommaso.

E’ laureata con lode in Arrangiamento e Direzione per Orchestra Jazz presso il Rossini di Pesaro, sotto la guida del M° Gianmarco Gualandi.

E’ Laureata con Lode in Logopedia. Esperta in Vocologia Artistica.

Bio Laura Rocchegiani

Nata a Camerino (MC), Laura Rocchegiani consegue il diploma di saxofono presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro e si perfeziona successivamente con F. Mondelci, J.M. Londeix, A. Domizi, M. Gerboni, S. Mauk, L. Fontana.

Premiata in concorsi nazionali e internazionali, dal 2003 è componente della “ITALIAN SAXOPHONE ORCHESTRA” diretta dal M° Federico Mondelci e con questa formazione si esibisce in Italia e all’estero.

Ha collaborato con l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra YASO di La Spezia, con la quale, insieme ai New Trolls, ha inciso e eseguito i Concerti Grossi n°1 e n°2 di L.E. Bacalov.

Ha affrontato lo studio dell’arrangiamento e scrittura Jazz diplomandosi con il massimo dei voti con il M° Bruno Tommaso presso il Conservatorio di Pesaro.

Ha al suo attivo numerose collaborazioni con artisti di varia estrazione: Battista Lena, Fabrizio Bosso, Federico Mondelci, Robert Posner, Mike Shepstone, Franz Campi.

Dal 2008 è membro del Gershwin Quintet con il quale ha registrato il Cd “A Stairway to Paradise” predotto da Digressione Music.

È docente di saxofono presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Fossombrone (PU) e presso il Liceo Musicale Marconi di Pesaro.