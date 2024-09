San Marino. Impegni su più fronti per i tennisti della Scuola Federale Tennis di San Marino

È ripresa a pieno ritmo l’attività dei giovani allievi della Scuola Federale Tennis. La scorsa settimana Silvia Alletti e Sandy Mamini, accompagnate dal tecnico Alice Balducci, hanno preso parte al 10é torneo internazionale “Trofeo Antonino Mercadante”, prova ITF J100 in programma al Ct Palermo.

Silvia Alletti si è qualificata al tabellone, cedendo poi al primo turno a Nicole Andrea Molaro (6-1 6-1 il risultato). La sammarinese aveva staccato il pass per il tabellone principale superando all’ultimo atto delle qualificazioni Tamara Ascolani, che al turno precedente aveva avuto la meglio al tie-break su Sandy Mamini, terza testa di serie del tabellone (6-3 0-6 10-6 il risultato). Nicolò Bollini e Gian Nicola Lonfernini sono invece impegnati nel torneo nazionale di 4° categoria maschile del TC Viserba. Lonfernini (4.3) ha superato al terzo turno Federico Manzelli (6-1 6-) e al turno successivo si è imposto con un doppio 6-0 sul 4.1 Fabio Vinetti. Bollini (4.2), invece, ha avuto la meglio su Fulvio Fracassi (6-1 3-1 e ritiro) e ora dovrà vedersela con il 4.1 Andrea Saponi. Emma Pelliccioni ha preso parte al torneo nazionale Open femminile “Tennis Fun Rimini”, sui campi del Ten Sport Center di Pinarella. La sammarinese, al via del secondo tabellone, ha superato al primo turno Elena Tarini (6-1 6-3), ma ha dovuto poi cedere il passo a Laura Garofalo (6-3 6-3). Nel tabellone finale entrerà in scena domani Silvia Alletti. Nel fine settimana i giovani allievi delle categorie Under hanno preso parte al Torneo Rodeo giovanile del Tennis Club Riccione. Amelia Valentini ha superato il tabellone Under 9 ma si è fermata nel tabellone Under 10. Alex Sciutti si è arreso solo in finale nel tabellone Under 10.

Alberto Lonfernini ha perso in semifinale nel tabellone Under 12 maschile, mentre Sol Francini ha superato due turni in quello femminile. Negli stessi tornei sono scesi in campo anche Matilde De Biagi e Giacomo Rosa.

Ad accompagnare gli allievi a Riccione è stato l’ex davisman biancazzurro Antoine Barbieri, entrato recentemente a far parte dello staff tecnico federale. Al via questa settimana la scuola tennis con numeri da record: sono già oltre 90 gli iscritti e molti stanno concludendo in questi giorni le prove.