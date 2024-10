San Marino. Impianti: mercoledì interventi straordinari di ripristino ad Acquaviva

Gli effetti di due alluvioni hanno pesato tanto, troppo sulla superficie di gioco dello stadio di Acquaviva – destinatario, suo malgrado, di detriti e residui tracimati dal fossato posizionato al di fuori dell’area di destinazione del campo da gioco, dove la FSGC non ha competenze né possibilità di intervento autonomo. La capacità ricevente del fossato, come noto, non è stata sufficiente a soddisfare l’anomalo flusso d’acqua. Terra, rami, ciottoli e sporcizia hanno finito per intaccare il manto sintetico, che – dopo una prima e immediata pulizia – hanno inevitabilmente condizionato la regolare efficienza dell’apparato drenante. In tal senso, mercoledì è previsto un intervento straordinario per garantire il ripristino ad un livello di prestazioni soddisfacenti.

Non gli unici lavori in cantiere sugli impianti di San Marino che la FSGC tiene costantemente monitorati. In particolare, a Domagnano, nelle prossime settimane, verrà integralmente sostituito il tappetto della metà campo sul lato opposto a quello degli spogliatoi – con l’obiettivo di sanare una volta per tutte i problemi di avvallamento cronici e pressoché da sempre caratterizzanti tale impianto, pur oggetto di più di un intervento nel corso degli ultimi anni.

Infine, un aggiornamento sul prosieguo dei lavori presso il polo sportivo di Serravalle B. I lavori sono regolarmente in corso con rivalutazione dei tempi di consegna, a mente della riprogrammazione dovuta – negli anni più recenti – all’aumento del costo delle materie prime sul mercato e delle lunghe operazioni di messa in sicurezza dell’area conseguentemente al ritrovamento di un ordigno bellico nel sottosuolo. Il nuovo stadio di calcio dovrebbe vedere la luce tra un anno circa, mentre per la Futsal Arena si dovrà pazientare qualche mese in più.

FSGC