San Marino. In arrivo gli Open Days dell’Università di San Marino: info ed esperienze per chi sta decidendo dove e cosa studiare. Il 23 e 24 febbraio porte aperte per otto corsi di laurea, nel centro storico e a Dogana

Workshop, laboratori creativi, mostre. E ancora: incontri con docenti e iscritti, presentazioni, testimonianze. La formula degli Open Days dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino nel 2024 offrirà una combinazione di esperienze e informazioni elaborati per permettere agli studenti delle scuole superiori attualmente in cerca del corso di laurea giusto, ma non solo, una scelta costruita su basi consapevoli e complete.

Per farlo i programmi triennali e magistrali in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Civile e Design apriranno le porte delle loro sedi venerdì 23 e sabato 24 febbraio insieme ai percorsi in Costruzioni e Gestione del Territorio, dedicato ai geometri, e Comunicazione e Digital Media. Appuntamento nel centro storico del Titano e a Dogana, dove sono previste attività che permetteranno ai partecipanti di incontrare figure che potrebbero diventare i loro futuri prof, oppure compagni di studi e colleghi.

Nello specifico, fra le varie iniziative, venerdì pomeriggio dalle 14:30 alle 16 il laboratorio ‘aspiranti designer’ permetterà agli interessati di vivere un’ora e mezza da universitari, così come farà il programma in Ingegneria Civile, dove dalle 14 gli studenti più esperti coordineranno gli ospiti accompagnandoli nelle attività coinvolte nella progettazione e realizzazione di un ponte. Una possibilità, questa, estesa anche al programma per geometri.

Ingegneria Gestionale proporrà invece un ‘business game’ nel quale i ragazzi vestiranno i panni dei manager di domani, con i workshop estesi anche al corso di laurea in Comunicazione e Digital Media, con ulteriori modalità per coinvolgere le potenziali matricole.

Le iniziative di Design, proposte nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara in contrada Omerelli 20, si svilupperanno in entrambe le giornate dalle ore 10 a metà pomeriggio. Sempre nella parte alta della repubblica, Comunicazione e Digital Media accoglierà gli interessati in viale Onofri 87 venerdì dalle 15 alle 17:30 e sabato dalle 10 alle 12:30. Gli altri programmi formativi concentreranno incontri e laboratori esclusivamente nella prima delle due giornate, dalle 9 alle 17 circa in via Consiglio dei Sessanta 99, a Dogana.

Alcune attività si svolgeranno dietro prenotazione. Maggiori informazioni e modalità di partecipazione su www.unirsm.sm.