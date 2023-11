San Marino in Brasile per promuovere la destinazione turistica

Il roadshow B2B organizzato da European Travel Commission a Natal, Recife, Brasília e San Paolo

Si è appena concluso il roadshow “Europe Invites di Curious” promosso e finanziato dall’European Travel Commission, ente che rappresenta 35 organizzazioni turistiche nazionali in Europa, finalizzato alla promozione turistica delle destinazioni europee nel mercato brasiliano. La Repubblica di San Marino, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Filippo Francini, è stata protagonista con il progetto “The Lovely Places”.

La prima parte del roadshow, al quale hanno preso parte anche Spagna e Repubblica Ceca di è tenuta a Natal, Recife e Brasilia il 23, 24 e 25 ottobre ed aveva l’obiettivo di creare il contesto ideale per lo scambio di conoscenza con gli operatori del turismo brasiliano, un mercato in grande crescita intenzionato a meglio comprendere e intercettare le ragioni che spingono i viaggiatori brasiliani ad esplorare l’Europa.

Una sessione del tour promozionale, in esclusiva per la sola Repubblica di San Marino e per il progetto The Lovely Places, si è tenuta invece a San Paolo il 26 e il 27 ottobre con tre distinti momenti, il primo dedicato agli operatori del settore turistico, il secondo per istituzioni e associazioni culturali italiane ed infine il terzo con stampa di settore, travelblogger e influencer dei più noti social network.

Gli operatori del turismo (principalmente tour operator e agenzie viaggi) incontrati sono stati: 32 a Natal, 64 a Recife, 46 a Brasilia e 74 a San Paolo. All’incontro di San Paolo con i media e stampa erano presenti oltre 20 operatori.

“Questi eventi B2B promossi da ETC in Brasile segnano la riattivazione di progetti con il settore turistico nel Paese. Il Brasile continua ad essere uno dei principali mercati a lunga distanza per l’Europa, soprattutto nei settori dei viaggi storici, dell’arte, della cultura e del turismo delle radici, il che ci spinge a essere più presenti nel paese per mostrare la diversità delle attrazioni turistiche del continente europeo”, ha affermato Miguel Gallego, responsabile marketing della European Travel Commission.

Il 25 ottobre, a Brasilia, il Direttore del Dipartimento Turismo e Cultura e Ambasciatore della Repubblica di San Marino Filippo Francini, è stato ricevuto dal Ministro del Turismo della Repubblica Federativa del Brasile Celso Sabino, con il quale ha potuto confrontarsi sullo sviluppo di azioni di promozione e cooperazione contenute nel Memorandum di intesa in materia turistica sottoscritto tra San Marino e Brasile nel novembre 2021. Per Francini anche l’incontro con il Segretario Europa-Nord America del Ministero relazioni estere Maria Luisa Escorel de Moraes, con cui si è riconfermato il proposito di procedere con ulteriori accordi di reciproco interesse.

