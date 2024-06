San Marino. Marino Grandoni nella telefonata con Nicola (probabilmente Selva – RF) dice: ”Poi c’è questa MAZZA, DOVE L’AVETE PRESA NON LO SO!”

L’ingegnere MARINO GRANDONI, nella sua discussa conversazione telefonica con Nicola (probabilmente Selva, come da lui stesso suggerito), ha rivelato i retroscena della nomina dell’avvocato MARTINA Mazza, esprimendo perplessità sulla sua persona con la frase rivolta a Nicola: “DOVE L’AVETE PRESA NON LO SO”.

Ecco la parte dell’audio dove lo dice

Marino GRANDONI, riferendosi a Nicola, tralasciando gli inopportuni quanto ingiusti pesanti epiteti verso la Mazza ha di fatto chiesto dove fosse stata trovata e perché fosse stata scelta proprio lei.

DOVE NICOLA E GLI ALTRI, PERCHE’ PARLA AL PLURALE, L’HANNO TROVATA E PERCHE’ HANNO NOMINATO LEI?

Da ciò si potrebbe dedurre che la nomina nel Consiglio Direttivo di Banca Centrale possa essere stata influenzata direttamente dal partito di NICOLA, e nel caso in cui quel NICOLA fosse NICOLA SELVA come parrebbe aver dichiarato, il partito potrebbe essere Repubblica Futura, anche se formalmente la nomina nel CONDIR è stata effettuata da CIVICO 10.

Poi ci sono ulteriori elementi da considerare: durante questa fase di precampagna elettorale, l’avv. MARTINA MAZZA sembrerebbe aver richiesto di essere candidata sia nel PSD e poi successivamente in Libera, ritirando poi tali richieste per candidarsi infine in DOMANI MOTUS-LIBERI, lo stesso partito che ha candidato anche Nicola Codicè, il quale abbiamo visto ha collaborato in maniera intensa con Daniele Guidi e Stefania Lazzari (Da quel poco che si è potuto vedere ha fornito a DANIELE GUIDI un cellulare con una scheda telefonica a suo nome probabilmente per parlare senza essere intercettato, ha fatto un bonifico per l’appartamento di Parigi preso in affitto da Daniele Guidi quando dopo il suo arresto e quando era irreperibile ed era, sempre Codicè, a capo della società ”di fatto riconducibile” a Stefania Lazzari).

È importante inoltre notare che l’avvocato Martina Mazza fa parte dello stesso studio associato assieme all’avvocato Enrico Carattoni, legale di fiducia dell’ex Segretario di stato Simone Celli, Antonio Fabbri (L’Informazione) e Carlo Filippini (l’Informazione).

Enrico Carattoni, figlio di Tonino Carattoni, è a sua volta candidato in Repubblica Futura come indipendente perchè appartiene al gruppo AREA DEMOCRATICA (movimento di sinistra e costola dell’allora SSD) con l’ex Segretario di Stato Michelotti, quello della monorotaia e dei dirigibili per intenderci.

Riportiamo solo ed esclusivamente i fatti ed i lettori sono liberi di trarre le proprie conclusioni, qualora ci siano.

/ms