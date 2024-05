Buongiorno direttore,

Vorrei portare alla Sua conoscenza, che in Via Napoleone Bonaparte sono stati tolti tutti i parcheggi liberi ad esclusione di n. 4 posti auto riservati ai residenti, e mi chiedo come è possibile che una scuola (l’istituto musicale è una scuola a tutti gli effetti) sia senza nessun parcheggio? Dove i meravigliosi e bravissimi insegnanti dell’Istituto Musicale dovrebbero lasciare le loro auto per poter insegnare ai ns. figli?

Un lettore