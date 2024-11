San Marino. Inaugurato il Corso Universitario di Alta Formazione in “Gestione del Patrimonio  Immobiliare” a San Marino: un Traguardo storico per ASACON e l’Università della Repubblica di San Marino 

San Marino, 8 novembre 2024 – È ufficialmente iniziato il corso di alta formazione universitario in Gestione del Patrimonio Immobiliare, ideato e promosso da Andrea Gregnanin Vincenti, presidente dell’Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali (ASACON), insieme all’Alta Formazione dell’Università della Repubblica di San Marino. Un’iniziativa pionieristica, che si propone come nuovo punto di riferimento per la formazione e la professionalizzazione nel settore immobiliare e condominiale.

Il corso, accreditato e patrocinato da numerosi ordini professionali, istituti e associazioni di categoria, è frutto di un intenso lavoro costante. Il Presidente ASACON ha dedicato impegno, perseveranza e passione per costituire il corso e creare una proposta formativa di qualità, rivolta ai futuri amministratori immobiliari e condominiali. Un progetto ambizioso, nato per offrire competenze avanzate e multidisciplinari nella gestione patrimoniale, in risposta alle esigenze di un settore in continua evoluzione.

La nuova proposta formativa non risponde solo alla crescente domanda di professionalità, ma rende l’accesso alla professione di amministratore immobiliare e condominiale più strutturato e qualificato, offrendo ai partecipanti le conoscenze essenziali per affrontare le complesse sfide del settore. L’iniziativa ha ricevuto il sostegno dei principali enti professionali, tra cui ordini e associazioni di categoria come gli Ordini Sammarinesi degli Avvocati, Commercialisti, Architetti, Ingegneri e Geometri, l’Associazione Bancaria Sammarinese, nonché organizzazioni nazionali ed internazionali quali Abiconf, Unai, Anaci, Confedilizia, CEPI (Associazione Europea delle Professioni Immobiliari), FIABCI (Federazione Internazionale dell’Immobiliare), l’Associazione Ingegneria Sismica Italiana, il Centro Studi Edilizia Reale, l’Ordine degli Architetti di Rimini e il Consiglio Nazionale Forense (CNF). Questo ampio sostegno testimonia l’importanza attribuita alla formazione di professionisti altamente qualificati, capaci di rispondere alle esigenze della moderna gestione del patrimonio immobiliare.

Il corso rappresenta un percorso formativo innovativo e necessario per il futuro del settore immobiliare, offrendo un’opportunità unica a chi desidera operare in questo ambito con preparazione e una visione strategica.

Grazie a questa iniziativa, la Repubblica di San Marino si posiziona come centro di eccellenza per la formazione del settore immobiliare, rafforzando il proprio ruolo a livello internazionale. Con una proposta didattica di alto livello, il corso di alta formazione in Gestione del Patrimonio Immobiliare rappresenta non solo un’importante conquista per ASACON e l’Università di San Marino, ma anche una solida risposta alle sfide del mercato immobiliare e condominiale del futuro.