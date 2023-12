San Marino. INAUGURAZIONE “L’EMIGRAZIONE IN BELGIO”: lunedì 4 dicembre, alle ore 15,00, Museo dell’Emigrante

E’ prevista per il prossimo lunedì 4 dicembre, alle ore 15,00 presso il Museo dell’Emigrante, l’inaugurazione della Mostra “L’emigrazione in Belgio. Lavoro e Intercultura per un’Europa unita”, patrocinata dalle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e Cultura, e dall’Ambasciata d’Italia a San Marino.

La Mostra è stata promossa dal Centro di ricerca sull’emigrazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale Pieve Santo Stefano; la sezione documentale è stata curata da Maria Giovanna Fadiga e Patrizia Di Luca, mentre la sezione artistica da Giancarlo Graziani. L’esposizione è completata da alcune testimonianze dei protagonisti e dalle opere dell’artista Franco Dani, messe gentilmente a disposizione da Paolo Giugni.

All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi.

Per il valore che l’iniziativa assume, nella vivida memoria di un capitolo significativo della storia dell’emigrazione di tanti cittadini sammarinesi, le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per l’Istruzione e Cultura, invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

Le Segreterie di Stato patrocinanti comunicano che la Mostra resterà aperta fino al 20 dicembre, dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 12.30 oppure su prenotazione (tel. 0549885159).

San Marino 1 dicembre 2023/1723 d.f.R.

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri