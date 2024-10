San Marino. Incassa 100 euro per i biglietti del concerto di Ultimo. Truffate due ragazze sammarinesi. Giudizio sospeso in attesa del rimborso

Alcune ragazze sammarinesi hanno acquistato online dei biglietti per il concerto di Ultimo a Bologna, che si sarebbe tenuto il 10 maggio 2019. Dopo aver trovato l’annuncio su un social, hanno contattato il venditore tramite WhatsApp e deciso di pagare 100 euro per i biglietti, effettuando il pagamento su una carta ricaricabile. Però, i biglietti non sono mai arrivati, rivelando una truffa orchestrata da tal Riccardo Nicoletta, residente in Lombardia.

Dopo la denuncia, è emerso che il venditore, pur essendo stato rinviato a giudizio, non ha concretizzato nessun risarcimento per le ragazze. Il difensore di Nicoletta, Alberto Giordano Spagni Reffi, ha chiesto ulteriore tempo per valutare una possibile soluzione risarcitoria. Il giudice ha quindi concesso questo termine, ma se Nicoletta non troverà un accordo, il processo potrebbe procedere.