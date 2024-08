San Marino. Incendio a Galazzano: fumo dall’invertitore fotovoltaico della ditta S.T.E. Vetroresina, ma danni contenuti grazie all’intervento tempestivo

Per la prima volta a San Marino si è verificato un incendio in un impianto fotovoltaico, precisamente presso la ditta S.T.E. Vetroresina – Fiber Glass situata a Galazzano, in Via Guardia del Consiglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.15 del 20 agosto 2024. A differenza di quanto si potrebbe pensare, l’incendio non ha coinvolto i pannelli solari sul tetto dell’azienda, bensì l’invertitore, che è il componente dell’impianto fotovoltaico responsabile della conversione della corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata per l’uso domestico o industriale.

La Polizia Civile e la Sezione Antincendio sono intervenute prontamente, insieme al personale dell’Azienda dei Servizi che ha provveduto a interrompere l’erogazione di corrente dall’impianto fotovoltaico per mettere in sicurezza l’area. Sebbene non ci siano state fiamme, la combustione dei cavi elettrici ad alta tensione ha generato del fumo, ma i danni sono stati contenuti grazie al tempestivo intervento dei dipendenti e delle autorità. Fortunatamente, non si registrano feriti.