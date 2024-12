San Marino. Incendio al Ristorante Cesare, evacuati i clienti

Un incendio si è sviluppato nella serata di mercoledì 4 dicembre 2024 presso il Ristorante Cesare nel centro storico di San Marino. L’episodio è stato causato dal surriscaldamento della canna fumaria del locale.

L’allarme è stato dato poco prima delle 21 dai proprietari, che hanno prontamente evacuato i clienti presenti e chiuso l’ingresso principale per limitare la diffusione delle fiamme.

Sul posto è intervenuta una squadra della Sezione Antincendio della Polizia Civile, che ha utilizzato estintori a polvere per domare le fiamme. Successivamente, gli agenti hanno ispezionato le camere dell’hotel adiacente per verificare l’eventuale presenza di fumo, utilizzando strumenti elettronici specifici. Dopo i controlli, non è stata necessaria una ulteriore evacuazione.

Non si segnalano feriti. I danni strutturali sono in fase di valutazione.