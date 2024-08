San Marino. Incendio devastante alla Ercolani Trasporti di Rovereta. Danni ingenti e intervento tempestivo dei soccorsi

Nella prima mattina di oggi, un violento incendio è scoppiato presso la ditta Ercolani Trasporti, situata a Rovereta, causando danni importanti e la distruzione di diversi mezzi. L’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba, ha richiesto l’intervento immediato delle forze di sicurezza e dei vigili del fuoco per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni.

Le prime squadre ad arrivare sul luogo sono state quelle della Polizia Civile e della Gendarmeria, con il supporto della squadra antincendio della Polizia Civile che è riuscita a evitare che l’incendio si propagasse all’area boschiva circostante e ai numerosi autocarri e autoarticolati parcheggiati nelle vicinanze. Il bilancio è pesante: due camion sono stati completamente distrutti, mentre altri due mezzi e un container hanno subito gravi danni. Solo grazie alla prontezza di un autista, che è riuscito a spostare un camion, si è evitato un danno ancora maggiore.

Per gestire l’emergenza, sono stati chiamati in supporto anche due mezzi dei Vigili del Fuoco di Rimini, che hanno collaborato con le unità locali per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse, ma alla fine, il fuoco è stato posto sotto controllo.

Le autorità stanno ora conducendo le indagini per determinare l’origine dell’incendio, utilizzando anche le registrazioni delle videocamere di sorveglianza presenti sul posto. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un incidente accidentale, ma sono in corso ulteriori verifiche.