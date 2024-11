Nella mattinata di oggi, 7 novembre, un furgone commerciale ha preso fuoco in via Costa del Bello, nel quartiere di Galazzano a San Marino. L’incidente ha richiesto un rapido intervento da parte della Polizia Civile e della Gendarmeria, con l’arrivo di un’autopompa per spegnere le fiamme. Fortunatamente, il conducente del veicolo è uscito illeso dall’incidente. Per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa temporaneamente al traffico.