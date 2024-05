San Marino. INCHIESTA SULLA CRICCA. I ringraziamenti di un lettore al direttore Severini ed al GiornaleSM

Gentile Direttore Severini,

Mi rivolgo a Lei in questa serena serata per esprimere profondi apprezzamenti per l’impeccabile impegno da parte sua e del team di GiornaleSM. Le recenti pubblicazioni riguardanti la CRICCA sono straordinarie e testimoniano il suo instancabile impegno per la verità, l’eccellenza giornalistica e il servizio alla nostra comunità sammarinese.

È evidente che lei nutra un sincero amore per il nostro paese, e per questo sono uno dei tantissimi che la seguono con profondo rispetto e che la ringrazia.

Il suo sito non solo informa, ma educa e ispira la nostra società. Le inchieste approfondite e il coraggio nel rivelare verità scomode sono un faro di speranza per coloro che ambiscono a giustizia e trasparenza, e che non vogliono che la CRICCA, responsabile di aver messo a rischio la stabilità economica e democratica del Paese con le sue azioni criminali ed avventate, possa tornare ad agire indisturbata.

Se San Marino dovesse intraprendere un percorso più serio, guidato dalla verità e dalla giustizia, sarà indiscutibilmente merito del suo inestimabile contributo nel promuovere il giornalismo di qualità e nell’evidenziare questioni fondamentali. La ringrazio di cuore per il suo instancabile impegno e per la sua incrollabile determinazione nel perseguire la verità nell’informazione, un valore tanto raro quanto prezioso. Il Suo lavoro è unico e fondamentale per il nostro amato Paese.

Con sincera gratitudine, San Marino le deve moltissimo.

Un lettore attento e grato.