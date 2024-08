San Marino. Incidente di Faetano di sabato scorso. Forse un colpo di sonno, fuori pericolo il bambino di 9 anni

Una Renault con a bordo una famiglia sammarinese, composta da marito, moglie e i loro due figli minorenni, è finita sabato scorso fuori strada lungo la Strada del Marano a Faetano. L’auto, che proveniva da Rimini, ha perso il controllo in un tratto rettilineo, schiantandosi violentemente contro il muro perimetrale di una nota azienda sammarinese. L’impatto è stato così forte da far sbalzare la vettura all’altro lato della strada.

Fortunatamente, nessuno dei quattro occupanti ha riportato ferite letali, ma le condizioni dei due bambini sono preoccupanti. Il figlio di 9 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova in prognosi riservata, ma fuori pericolo di vita. La sorella di 13 anni e il padre sono ricoverati all’ospedale di San Marino con prognosi di circa 20 giorni. La madre, che era alla guida, ha riportato solo lievi escoriazioni.

Le prime ricostruzioni fanno pensare che l’incidente possa essere stato causato da un colpo di sonno della conducente, ma le indagini della Polizia Civile sono ancora in corso per accertare la dinamica esatta. La strada era stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e la rimozione dei detriti.