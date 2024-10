San Marino. Incidente nella Super a Dogana. Investita una anziana donna da un furgone nei pressi della Villa Manzoni

Verso le 9 di stamattina, una persona è stata investita da un furgone aziendale mentre attraversava via 3 Settembre, nella Superstrada nei pressi della Villa Manzoni a Dogana.

Le prime informazioni indicano che si tratti di una donna anziana residente in zona e avrebbe colpito la vittima frontalmente con il cofano di un furgone aziendale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che utilizzeranno anche le immagini delle telecamere presenti sul posto per chiarire l’accaduto.

La donna, che sarebbe rimasta cosciente durante i soccorsi, è stata trasferita in ospedale per ricevere cure mediche. Sul luogo sono intervenuti un’ambulanza, la Gendarmeria e la Polizia Civile, per gestire la viabilità e svolgere i rilievi necessari. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico, ora tornato regolare, con code in discesa che hanno interessato anche l’area del sottopasso.