San Marino. Incidente stradale a Faetano, donna esce di strada con la sua auto e rimane in bilico a 4 metri d’altezza

Spaventoso incidente stradale per una donna sammarinese di circa 40 anni che è rimasta in bilico a circa 4 metri d’altezza dopo essere uscita di strada con la sua Citroen C2. È accaduto oggi intorno alle 13.30 mentre la donna stava salendo in Strada Seralli in direzione centro di Faetano.

Dopo una curva a gomito, l’auto ha perso il controllo e è uscita dalla carreggiata di fronte al mobilificio Faetano Design Lab. Fortunatamente, la vettura si è fermata contro un muro di sostegno del mobilificio, con lo pneumatico anteriore destro che penzolava nel vuoto: pochi centimetri e l’auto sarebbe precipitata.

La Polizia civile è intervenuta sul posto insieme alla sezione antincendio e ha stabilizzato il veicolo ancorandolo a un camion per consentire ai soccorritori del 118 di intervenire in sicurezza. La conducente, ferita ma non grave, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.