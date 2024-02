San Marino. Incidente stradale a Fiorentino: conducenti incolumi dopo uno scontro frontale tra una Dacia Dokker e un’Apecar su via Impietrata

Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16, due veicoli si sono scontrati frontalmente in via Impietrata, ma fortunatamente entrambi i conducenti sono usciti illesi dall’incidente.

La Dacia Dokker, guidata da un uomo che abita nella stessa via, stava procedendo in direzione crociale quando un’Apecar proveniente dalla direzione opposta ha sbandato invadendo la corsia opposta e causando l’impatto inevitabile.

Dopo lo scontro, l’Apecar, che ha tre ruote, è rimasto sulla fiancata destra della strada. A bordo del veicolo c’era un minorenne che fortunatamente non ha riportato ferite, nonostante i vetri dell’Ape siano andati in frantumi. Non è stato necessario chiamare i soccorsi del 118.

La Polizia civile è intervenuta sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare il traffico.