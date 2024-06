San Marino. Incontri tra le forze politiche. Il comunicato di Alleanza Riformista

Nella giornata di ieri, mercoledì 13 giugno, si è riunito l’Ufficio Politico di Alleanza Riformista con la partecipazione di tutti i candidati che hanno preso parte alla recente consultazione elettorale di domenica 9 giugno.

Alleanza Riformista desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento ai 19.448 cittadini sammarinesi che, con grande senso di responsabilità e impegno civico, si sono recati alle urne per esercitare il loro diritto di voto. Seppur con un lieve calo dell’affluenza rispetto alle precedenti elezioni, la partecipazione rappresenta un segno tangibile della vitalità democratica del nostro Paese e conferma l’importanza del contributo di ciascuno alla vita politica e istituzionale.

Alleanza Riformista, con 1.268 voti ricevuti, pari al 6,98%, ha conquistato 4 seggi in Consiglio Grande e Generale. Per una manciata di voti, purtroppo, è mancato il quinto seggio. L’ottimo risultato ottenuto dimostra ampiamente che c’è uno spazio politico unico e importante per le forze moderate del Paese. Per una lista che si è formata da poco tempo e che molti hanno cercato di ostacolare fin dalla sua formazione, il risultato è ancor più soddisfacente.

I nostri 33 candidati, molti dei quali hanno affrontato la loro prima campagna elettorale, hanno dimostrato non solo un enorme entusiasmo, ma hanno messo a disposizione tutte le energie possibili per il successo del nostro progetto. A loro, ancora una volta, desideriamo manifestare la nostra grandissima gratitudine.

Inoltre, vogliamo sottolineare che il risultato complessivo delle forze della nostra coalizione Democrazia e Libertà, che insieme superano nettamente il 41% dei consensi, dimostra chiaramente il sostegno della popolazione alla nostra visione politica. Con il mandato ricevuto dall’Eccellentissima Reggenza per la formazione del nuovo governo della Repubblica, ci impegniamo a concentrare i nostri sforzi in questi giorni di consultazione con tutte le forze politiche per valutare le migliori soluzioni. L’obiettivo è la costruzione di un governo non solo forte nei numeri, ma anche capace di risolvere efficacemente i tanti problemi del nostro Paese.

Ad Alleanza Riformista non interessano i compromessi o la distribuzione delle poltrone. Ad Alleanza Riformista interessa un governo politico, coeso, fatto di persone preparate che possano guidare con determinazione il prossimo esecutivo, affrontare le sfide e dare risposte al Paese e ai nostri cittadini.

Ci dedicheremo con determinazione a elaborare una dettagliata agenda politico-programmatica delle priorità, che possa affrontare efficacemente le sfide che ci attendono. Il nostro impegno è rivolto a garantire che le soluzioni adottate siano frutto di un confronto costruttivo, nella consapevolezza della particolare complessità e frammentarietà del quadro politico uscito dalle urne.

San Marino, 14 giugno 2024